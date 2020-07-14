Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi (2) - Son Dakika

Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi (2)

815 BİN LİRALIK KAÇAKÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, bir yük gemisi ve bir TIR ile 2 iş yerine düzenlenen operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.

815 BİN LİRALIK KAÇAKÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, bir yük gemisi ve bir TIR ile 2 iş yerine düzenlenen operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. 47.5 ton kaçak akaryakıt, 24 ton kimyevi madde ve 143 cep telefonu ele geçirilen operasyonlarla, 815 bin liralık kaçakçılığın önüne geçildiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyonu yük gemisine yönelik gerçekleştirdi. Gemiye çıkan görevliler, gemi kaptanından, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ile gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarıyla ilgili bilgi aldı. Ardından da geminin yaşam mahali ile güvertesi ve makine dairesinde arama yaptı. Gemi tanklarında, kaptan tarafından beyan edilmeyen 47.5 ton akaryakıt ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 165 bin lira olan kaçak akaryakıta el konulurken, gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında soruşturma başlatıldı.

İkinci operasyon ise, Suriye'ye gitmek üzere gümrük sahasına gelen TIR'da yüklü olduğu beyan edilen sıvı gübreden şüphelenilmesi üzerine gerçekleştirildi. Söz konusu maddenin laboratuvarda analiz edilmesine karar verildi. Yapılan analizle sıvı gübre olarak beyan edilen maddenin patlayıcı yapımında kullanılabilen nitrik asit olduğu saptandı. 300 bin lira değerinde olan 24 ton ağırlığındaki kimyevi maddeye el konuldu.

Son operasyonda da kaçak cep telefonu satışı yapılan 2 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 143 cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonunda toplam 815 bin liralık kaçakçılık olayı önlenmiş oldu. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),- İSKENDERUN


Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi (2) - Son Dakika
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