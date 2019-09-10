Hatay'da geminin makine dairesinde yangın

Hatay'ın Payas ilçesinde limandaki bir geminin makine dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçedeki özel bir işletmeye ait limana yanaşan buğday yüklü geminin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Limanda görevli personellerin haber vermesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, geminin makine dairesinde hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline çevredekiler tarafından ayran ikram edildi.