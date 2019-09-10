Son Dakika Haberleri: Hatay'da geminin makine dairesinde yangın
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Hatay'da geminin makine dairesinde yangın

14 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde limandaki bir geminin makine dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Hatay'ın Payas ilçesinde limandaki bir geminin makine dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçedeki özel bir işletmeye ait limana yanaşan buğday yüklü geminin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Limanda görevli personellerin haber vermesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, geminin makine dairesinde hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline çevredekiler tarafından ayran ikram edildi.

Hatay'da geminin makine dairesinde yangın

Payas, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:31 Kaynak: AA
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