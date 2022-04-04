Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

04.04.2022 16:36

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 35 MJG 02 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kanmaz'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonun altında kalan Kanmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kanmaz'ın cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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