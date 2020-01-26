Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın - Son Dakika

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde bir gıda dağıtım firmasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güzelburç Mahallesi'nde gıda dağıtım firmasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale bulundu. Çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de yangın bölgesine takviyeye gönderildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Yaklaşık 1 saattir süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Hüseyin BOZOKHATAY, (DHA)

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