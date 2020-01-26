Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın (2) - Son Dakika

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın (2)
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3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜHatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gıda dağıtım firmasında saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gıda dağıtım firmasında saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında firmadaki depo, kullanılamaz hale geldi.
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