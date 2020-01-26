Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın (2) - Son Dakika

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın (2)

7 saat önce

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜHatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gıda dağıtım firmasında saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın (2), System.String[]

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gıda dağıtım firmasında saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında firmadaki depo, kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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