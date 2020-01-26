Hatay'da gıda deposunda yangın - Son Dakika

Hatay'da gıda deposunda yangın
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir gıda deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir gıda deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, çevredeki bazı evler boşaltıldı.
(Adem Karagöz/İHA)
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