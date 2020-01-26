Hatay'da gıda deposunda yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da gıda deposunda yangın - Son Dakika

Hatay'da gıda deposunda yangın

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir gıda deposunda yangın çıktı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir gıda deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan gıda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, çevredeki bazı evler boşaltıldı.

(Adem Karagöz/İHA)

Hatay'da gıda deposunda yangın

Güzelburç, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı
Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Fettah Tamince kimdir? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:51:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da gıda deposunda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]