Hatay'da gıda fabrikasında yangın - Son Dakika

Hatay'da gıda fabrikasında yangın
6 saat önce
Hatay'ın Antakya'da ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya'da ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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