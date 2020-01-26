Hatay'da gıda fabrikasında yangın - Son Dakika
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Hatay'da gıda fabrikasında yangın

6 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Büyük hasar meydana gelen fabrikadaki yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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