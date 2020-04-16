Hatay'da "gizli hayırseverler" 4 bakkalın veresiye defterini satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'gizli hayırseverler' 4 bakkalın veresiye defterini satın aldı - Son Dakika

Hatay'da "gizli hayırseverler" 4 bakkalın veresiye defterini satın aldı

6 saat önce

Hatay'da 4 bakkalın veresiye defterini satın alan gizli hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine de zarf içinde para dağıttı.

Hatay'da

Hatay'da 4 bakkalın veresiye defterini satın alan gizli hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine de zarf içinde para dağıttı.

Antakya ilçesindeki, Biniciler, Karaalibölüğü, Şirince ve Kantara Mahallesine giden ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, o mahalle bakkallarının veresiye defterlerinde kayıtlı 18 bin liralık borcu ödedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara da zarf içinde para dağıtan gizli hayırseverler, mahallelinden hayır duası aldı.

Biniciler Mahallesi'nde bakkal işleten Halit Uslu, 9 bin 400 liralık veresiye borcunun hayırseverler tarafından ödendiğini ve ilk defa böyle bir olaylar karşılaştığını anlattı.

Halen olayın şokunu atlatamadığını belirten Uslu, "Bakkala gelen kişileri ilk defa gördüm. Allah razı olsun kendilerinden. Mahallelinin borcunu ödeyecek durumu yoktu, zaten fakir bir mahalle burası. Borcun ödendiğini duyan insanlar çok mutlu oldu." dedi.

Bakkala olan borcu ödendiği için çok mutlu olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Zeynep Hasarcıklı ise yardımda bulunanlara çok dua ettiğini söyledi.

Karaalibölüğü Mahallesi'nde bakkal işletmeciliği yapan İshak Karada da ilk defa gördüğü hayırseverlerin 5 bin 300 liralık borç bulunan veresiye defterini satın aldıklarını ifade etti.

Hayırseverlerin akşam saatlerinde yanına uğradıklarını ve ne kadar borç olduğunu öğrenmek istediklerini anlatan Kara; "Bütün veresiye defterindeki borcu sıfırlayıp, defteri benden aldılar. Bu zor zamanda borcu ödenenler çok mutlu oldu. Allah razı olsun bu hayırsever insanlarımızdan." diye konuştu.

"İhtiyaç sahiplerine zarf içinde nakit para dağıttılar"

Mahallede dar gelirli ailelerin bulunduğunu kaydeden Kara, hayırseverlerin ayrıca zarf içinde ihtiyaç sahiplerine para dağıttığını da belirtti.

Böyle insanların emsalinin çoğalmasını istediklerini ifade eden Kara, "Gücü, durumu olan, bu mübarek aylarda yardım etsin inşallah. Bu zor zamanda insanların çoğu işsiz. Devletimiz her konuda destek çıkıyor ama bu tür yardımların da artması gerekiyor." dedi.

Şirince Mahallesi'ndeki bakkal Hasan Yıldırım da 30 yıllık esnaf olduğunu ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, toplam 40 hanenin borcunun hayırseverler tarafından ödendiğini söyledi.

Kantara Mahallesi'nde bakkal işleten Nuri Kar ise veresiye borcunun hayırseverler tarafından ödendiğini duyan bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığını anlattı.

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:28 Kaynak: AA

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