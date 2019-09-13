Hatay'da göç çalıştayı

Hatay'da Göç İdaresi genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik "Sosyal Uyum Çalıştayı" düzenlendi.



Çalıştayda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Suriye'deki iç savaştan kaynaklı ülkemize gelen ve geçici koruma altında bulunan 3,6 milyon yabancı uyruklu vatandaş olduğunu belirtti.



Kadıoğlu, kendi ülkesinin ulusal korumasından faydalanamaması sebebiyle uluslararası koruma arayışında olan 330 bin insana kucak açıldığını ifade ederek, "Bunun yanı sıra siyasi istikrarı ve gelişen ekonomisi nedeniyle düzenli göç için de cazibe merkezi durumundadır bundan dolayıda ülkemizde Eğitim, çalışma ve iş kurma sebebiyle de 975 bin inşada ev sahipliği yapıyoruz"dedi.



Türkiye için göç dalgalarının yeni bir olgu olmadığını hatırlatan Kadıoğlu, "Bu coğrafya tarihin her döneminde yoğunluğu ve sayıları değişmekle birlikte göç akınına tanıklık etmiştir. Ancak son dönemde bu göç akınları ciddi oranlarda artış göstermiştir. Göç olayını akılla değil vicdanla yönetilesi gerektiğini biz bu coğrafyanın insanı olarak zaten biliyoruz. Devlet olarak her kurumumuzla buna hazırız "dedi



Kadıoğlu, ülke olarak uyum konusunda çok sabırlı ve akıllı olmamız gerekiyor yüzden sabır ikinci akıl diyoruz çünkü göçü vicdanla, rasyonel politikaları yönettiğimiz gibi sabırla yönetmeliyiz. Sabahtan akşama bu işin olmayacağını sabırla meşakkatle yönetmeliyiz "diye konuşu



Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı. - HATAY