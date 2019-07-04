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Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiası

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiası, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İlçenin Kurtlusoğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün uygulama yapan Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları 3 ayrı araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiklerini tespit ettikleri Suriye uruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Suriyeliler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüleri Suriye uyruklu E.B.A. (23) A.R. (26) ve V.M. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:05 Kaynak: AA
Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel
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