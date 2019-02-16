Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında 3 erin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.
Hatay
'da, Suriye
'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında 3 erin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.
Babatorun Jandarma
Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Altınözü
ilçesinde Türkiye-Suriye sınır hattında "göçmen kaçakçılığı" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, operasyonla sınır hattında görevli 3 piyade er ile 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:09 Kaynak: AA
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