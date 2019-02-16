Son Dakika Haberleri: Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında 3 erin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında 3 erin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Altınözü ilçesinde Türkiye-Suriye sınır hattında "göçmen kaçakçılığı" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, operasyonla sınır hattında görevli 3 piyade er ile 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:09 Kaynak: AA

Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Kuyruğu Eleştirisine Yanıt: Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu

Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımda Yerli Teknik Direktör Olmasını İsterim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:44:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]