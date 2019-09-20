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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptığı operasyonda Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı göçmen getirdikleri öne sürülen ikisi Türk, diğeri Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Yayladağı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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