Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:04 Kaynak: AA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptığı operasyonda Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı göçmen getirdikleri öne sürülen ikisi Türk, diğeri Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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