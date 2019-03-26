Son Dakika Haberleri: Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Gözaltı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Gözaltı

1 saat önce

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltıHATAY - Hatay'da sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu şebekeye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

HATAY - Hatay'da sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu şebekeye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri, sahte evrak tanzim etmek suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği bir şebekeyi izlemeye aldı. 10 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, aralarında polis memuru ve din görevlisinin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.
Şebekenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kişilere 500 dolar karşılığında sahte evrak düzenledikleri tespit edildi.
Baskın yapılan adreslerde, 2 adet mühür basımında kullanılan metal parça, 1 adet mühür, 2 adet harddisk, 7 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve Suriyeli şahıslara ait geçici koruma kimlik belgeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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