Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında üç aylık teknik takip sonucunda 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, ilçeye bağlı Sivrikavak Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ş.D, M.N. ve H.H'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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