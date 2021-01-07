Hatay'ın Altınözü ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında üç aylık teknik takip sonucunda 3 şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, ilçeye bağlı Sivrikavak Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ş.D, M.N. ve H.H'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika