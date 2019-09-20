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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandıHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kente getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kente getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kışlak ve Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Kışlak ve Şenköy mahalleleri kırsalında yaptıkları faaliyet sonucu, kente kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan M.Ş, M.K. ve H.H. adlı 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Yayladağı, Kışlak, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:02 Kaynak: İHA
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