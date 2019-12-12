Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, düzensiz göçmenlerin kaçak yollarla Suriye'den geçişini sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, düzensiz göçmenlerin kaçak yollarla Suriye'den geçişini sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik takip sonucunda belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların adreslerinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pasaport ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Altınözü, Jandarma, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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