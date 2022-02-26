Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

26.02.2022 00:46

Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

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Altınözü, Göçmen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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