Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
07.04.2021 22:01
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kıyıgören, Sarıbük ve Çetenli mahallelerinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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