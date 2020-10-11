Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye uyruklu 12 göçmeni yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karbeyaz Mahallesi'nden bir grup yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda 12 göçmenle onların geçişini sağladığı belirlenen Suriyeli iki kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular sınır dışı edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler G.C. ve A.S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.