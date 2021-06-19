Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayladağı, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde bazı zanlıların para karşılığında düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçirdiklerini tespit etti.

Jandarma, 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.