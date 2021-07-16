Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin araçlarını takibe aldı.
İki ilçede durdurulan 3 araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı.
Araçlardaki 37 yabancı uyruklu ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İşlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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