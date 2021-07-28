Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.Ö'nün Kisecik Mahallesi'ndeki bağ evinde, yurda yasa dışı yollarla girenler bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.Ö. ile A.K, T.Z. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Evde bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 26 Suriye uyruklu, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve A.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.