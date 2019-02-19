Hatay'da Göçmen Kaçakçısına Suçüstü
49 dakika önce
Hatay'da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı.
Hatay
'da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Altınözü
ilçesinde göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen ve 'Kara Musa' lakabıyla bilinen M.E.E. 19 Suriyeli göçmeni bir araca bindirmek üzereyken suçüstü yakalandı. M.E.E.'nin daha önce de göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E.E., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:05 Kaynak: İHA
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