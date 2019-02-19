Son Dakika Haberleri: Hatay'da Göçmen Kaçakçısına Suçüstü

Hatay'da Göçmen Kaçakçısına Suçüstü

49 dakika önce

Hatay'da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı.

Hatay'da Göçmen Kaçakçısına Suçüstü, System.String[]
Hatay'da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen ve 'Kara Musa' lakabıyla bilinen M.E.E. 19 Suriyeli göçmeni bir araca bindirmek üzereyken suçüstü yakalandı. M.E.E.'nin daha önce de göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E.E., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:05 Kaynak: İHA

Altınözü, Hatay, 3. Sayfa
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