Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
12 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi askeri personel 27 kişi yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi askeri personel 27 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:30
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