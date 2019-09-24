Son Dakika Haberleri: Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
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Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı

12 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi askeri personel 27 kişi yaralandı.

Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, ikisi askeri personel 27 kişi yaralandı.

Reyhanlı, Hatay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:30 
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