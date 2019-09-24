Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var
1 saat önce
Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:45
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