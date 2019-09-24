Son Dakika Haberleri: Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var

1 saat önce

Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Hatay'da göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.


Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.

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Reyhanlı, Hatay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:45 
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