Gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu - Son Dakika

AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Bilgin'in cansız bedenine ulaştı, 3 arkadaşı ise tedbir amacıyla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir müddet sonra kayığın alabora olmasıyla göle düşen 4 gencin 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Bilgin'i göremeyen arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adalar Mahallesi'nde 3 arkadaşıyla Gölbaşı Gölü kenarına pikniğe giden Birol Bilgin, arkadaşlarıyla kayıkla gölde gezintiye çıktı.

Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde, gölde alabora olan kayıktaki 4 arkadaştan 1'i boğuldu.

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