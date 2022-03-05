Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı

05.03.2022 22:06
Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı

Hatay'da göle düşen yabancı uyruklu bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Hatay'da göle düşen yabancı uyruklu bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölüne giden Suriye uyruklu Receb el Reşid (18), dengesini kaybederek göle düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Dalgıç polisler de gölde arama çalışması yürüttü.

Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı
Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı
Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı

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Yenişehir, Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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