Hatay'da göle düşen gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Hatay'da göle düşen gencin cesedine ulaşıldı

06.03.2022 10:58
Hatay'da göle düşen gencin cesedine ulaşıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, göle düştükten sonra kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, göle düştükten sonra kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı.

Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölünde dün gezinti yaparken dengesini kaybedip suya düştükten sonra kaybolan Receb el Reşid'i (18), havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışmada, Reşid'in cesedine ulaşıldı.

Bu arada göl kıyısına gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.

Suriye uyruklu Receb el Reşid, dün gittiği Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölü'ne dengesini kaybederek düşmüş, bir süre sonra kaybolmuştu. Polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

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Yenişehir, Suriyeli, Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da göle düşen gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da göle düşen gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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