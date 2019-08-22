Son Dakika Haberleri: Hatay'da gölgede dinlenmek isteyen vatandaş canından oluyordu
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Hatay'da gölgede dinlenmek isteyen vatandaş canından oluyordu

43 dakika önce

Hatay'da gölgede dinlenmek isteyen vatandaş canından oluyorduHatay'da hastane bahçesinde mesai saatini beklemek için ağaç gölgesinde dinlenen Hasan Ali Ergin (31), kırılan ağaç dalının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hatay'da gölgede dinlenmek isteyen vatandaş canından oluyordu

Hatay'da hastane bahçesinde mesai saatini beklemek için ağaç gölgesinde dinlenen Hasan Ali Ergin (31), kırılan ağaç dalının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Merkez Antakya ilçesinde devlet hastanesine giden Hasan Ali Ergin, işlemleri öğleden sonraya kalınca mesai saatinin başlamasını beklemek için hastanenein arka bahçesindeki bir ağacın altında dinlenmek istedi. Oturduğu sırada büyük bir gürültüyle yerinden fırlayan ağacın dalının gövdeden ayrıldığını fark edince can havliyle ağacın altından kaçtı. Ağacın dalları park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken Ergin son anda kaçarak ölümden döndü.

Araç sahiplerinin haber vermesi sonrası olay yerine gelen Antakya belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle ağacın dalları temizlenerek, araçlar kurtarıldı. Araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:22 Kaynak: DHA
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