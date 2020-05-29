Hatay'da gönüllü kadın kursiyerler tek kullanımlık seccade üretiyor - Son Dakika

Hatay'ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, 10 gönüllü kadın kursiyer günde 250 tek kullanımlık seccade üretiyor.

Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin ihtiyaç doğrultusunda günde 3 bin tek kullanımlık seccade üretmek olduğunu belirtti.

Üretilen tek kullanımlık seccadeleri camilere giden vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını ifade eden Yurtseven, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda namaz kılabilmelerini sağlamak için gönüllü usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından tek kullanımlık seccade üretimine başladık. Şimdilik günde 250 seccade üretiyoruz hedefimiz ise ihtiyaca göre ortalama günde 3 bin seccadeye ulaşmak." dedi.

Yurtseven, vatandaşların koronavirüse karşı tedbirli olmaya devam etmelerini istedi.

Gönüllü kursiyerlerden Şükran Erol ise arkadaşlarıyla el ele vererek günde yaklaşık 250 seccade ürettiklerini kaydetti.