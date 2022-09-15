Gazetecilerden Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen'e ziyaret - Son Dakika
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Gazetecilerden Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen'e ziyaret

15.09.2022 15:07
Gazetecilerden Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen'e ziyaret

Hatay'da görev yapan basın mensupları, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen'i makamında ziyaret etti.

Hatay'da görev yapan basın mensupları, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülderen, tarihe, kültürel çeşitliliğe ve değerlere sahip olan Samandağ'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hukuka olan güvenilirliği zedelemeden hassas şekilde iş ve işlemleri gerçekleştireceklerini anlatan Gülderen, "Görev süremiz boyunca adaleti tesis edebilme yolunda hedeflerimizi arttırarak görevimizi yapacağız. Rutin işlerimiz haricinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla iletişim içinde olacağız. Yine halkımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi adına adalet bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunacağız. Hukuku ve hakkaniyeti tesis etme gayesinde, kurumsal yapımız sınırlarında tüm halkımıza adliyemizin kapısı açıktır." ifadelerini kullandı.

Gazeteciler de Başsavcı Gülderen'e görevinde kolaylıklar diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazetecilerden Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazetecilerden Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Gülderen'e ziyaret - Son Dakika
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