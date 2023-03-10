HATAY'DA GÖREVLENDİRİLEN 2 BİN 700 ASKER, KOMANDO MARŞIYLA KENTTEN AYRILDI - Son Dakika
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HATAY'DA GÖREVLENDİRİLEN 2 BİN 700 ASKER, KOMANDO MARŞIYLA KENTTEN AYRILDI

10.03.2023 11:20

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama- kurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama- kurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti. Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı. Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.

Kaynak: DHA
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HATAY'DA GÖREVLENDİRİLEN 2 BİN 700 ASKER, KOMANDO MARŞIYLA KENTTEN AYRILDI HATAY'DA GÖREVLENDİRİLEN 2 BİN 700 ASKER, KOMANDO MARŞIYLA KENTTEN AYRILDI Depremzede aile Aksaray'da kaza yaptı: 4 yaralı Depremzede aile Aksaray'da kaza yaptı: 4 yaralı Depremde evlerinin neredeyse tamamı yıkılan mahalleli ata topraklarını bırakmadı Depremde evlerinin neredeyse tamamı yıkılan mahalleli ata topraklarını bırakmadı

Kahramanmaraş, Kastamonu, Komando, Hatay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA GÖREVLENDİRİLEN 2 BİN 700 ASKER, KOMANDO MARŞIYLA KENTTEN AYRILDI - Son Dakika
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