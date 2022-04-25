Hatay'da göz gözü görmüyor - Son Dakika
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Hatay'da göz gözü görmüyor

25.04.2022 11:38
Hatay'da göz gözü görmüyor

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da toz taşınımı sabah saatlerinde etkili oldu.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da toz taşınımı sabah saatlerinde etkili oldu.

Toz bulutlarının etkili olduğu kent merkezinde, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı sebebiyle araçların üzerini de toz kapladı.

Havadaki toz bulutu, araç sürücülerinin görüş mesafesini azaltırken, hava kalitesi yönünden de ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Toz taşınımının önümüzdeki günlerde şehri terk etmesi bekleniyor.

(Recep Dağdelen - İHA)

Hatay'da göz gözü görmüyor
Hatay'da göz gözü görmüyor
Hatay'da göz gözü görmüyor
Hatay'da göz gözü görmüyor
Hatay'da göz gözü görmüyor

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Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor

Tragger, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da göz gözü görmüyor - Son Dakika


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