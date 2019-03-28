Son Dakika Haberleri: Hatay'da Gözaltına Alınan 14 Göçmen Kaçakçısı Adliyede

Hatay'da Gözaltına Alınan 14 Göçmen Kaçakçısı Adliyede

1 saat önce

HATAY'da düzenlenen operasyonla resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında din görevlisi ve polis memurunun da bulundu 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay'da Gözaltına Alınan 14 Göçmen Kaçakçısı Adliyede, System.String[]
HATAY'da düzenlenen operasyonla resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında din görevlisi ve polis memurunun da bulundu 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan çeteye yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında polis memuru M.S. ve cami imamı olduğu belirtilen M.D. ile birlikte Suriyeli M.A., M.S. ve Türk vatandaşı M.S., A.K., S.A., A.D., İ.G., M.S., M.M.A., M.B., M.A. ve A.D. gözaltına alındı.  Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet mühür basımında kullanılan metal parça, 1 adet mühür yapımında kullanılan metal parça, Suriye uyruklu şahıslara ait kimlik yapımında kullanılan fon kağıtları, 2 adet harddisk, 7 adet cep telefonu ile bunlara ait 8 adet sim kartı, 1 adet flash bellek, sahte olduğu değerlendirilen kimlik kartları ile bunların yapımında kullanılmak üzere evrak ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:32 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
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