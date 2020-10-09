Hatay'da gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.Ç, A.N.Ç. ve A.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerde arama yapan polis, tabancayla çalıntı olduğu değerlendirilen 42 güneş gözlüğü, 2 kol saati, parfüm ve bileklik buldu.

Ekipler, teknik takip sonucu hırsızlık zanlıları S.Ö, H.C.Ç, A.N.Ç. ile A.Ş'yi saklandıkları adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Polis ekipleri, İskenderun ilçesindeki Dumlupınar ile Arsuz ilçesindeki Uluçınar mahallelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hatay 'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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