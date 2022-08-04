Hatay 'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu, 155 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 460 paket sigara ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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