Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

04.08.2022 11:51
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu, 155 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 460 paket sigara ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu, 155 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 460 paket sigara ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi'nde bir depoda kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste gümrük kaçağı 21 cep telefonu, 155 bin makaron, 460 paket sigara ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonda R.H. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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