Hatay'da gümrük kaçağı 374 bin 600 makaron ve 106 kilo 700 gram tütün ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ve 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde gümrük kaçağı 96 kilo 700 gram nargile ve 10 kilogram pipo tütünü, 374 bin 600 makaron ile 4 bin 50 sigara kağıdı ele geçirildi.
Ekipler, 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Kaynak: AA
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