Hatay'da gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye otomobille gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, çalışmalar sonucu aracı yol kenarında terk edilmiş halde buldu.

Otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 56 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Ekipler, aracı kiraladığı iddia edilen Suriye uyruklu S.T'yi gözaltına aldı.