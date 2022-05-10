Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi

10.05.2022 14:41
Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Akasya Mahallesi'nde bir iş yerinde ve Antakya- İskenderun kara yolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 260 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Antakya, Sigara, Hatay, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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