Hatay'da gümrük kaçağı sigara operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede (KOM) Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Haraparası Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.H. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:57 - Kaynak: AA
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