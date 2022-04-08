Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu - Son Dakika
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Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu

08.04.2022 15:25
Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu

Hatay'ın Hassa ilçesinde güneş enerjisi panellerinin çalındığını iddia eden çiftçi jandarmaya başvurdu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde güneş enerjisi panellerinin çalındığını iddia eden çiftçi jandarmaya başvurdu.

Çınarbaşı Mahallesi'ndeki bahçesine giden Ayhan Gül, buranın sulama enerjisini karşılamak için kurduğu 57 panel ve kablolarının çalındığını fark etti.

Gül, durumu jandarmaya bildirip şikayetçi oldu.

Ayhan Gül, AA muhabirine, çalınan panellerinin yaklaşık 120 bin lira değerinde olduğunu söyledi.

Bahçedeki 60 panelden 57'sinin çalındığını iddia eden Gül, "Yetkililerin el atmasını istiyoruz. Bakım sezonu geliyor, sulama yapmamız gerekiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu
Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu
Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu
Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu

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Çiftçi, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu - Son Dakika
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