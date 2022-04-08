Hatay'da güneş enerjisi panelleri çalınan çiftçi jandarmaya başvurdu - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde güneş enerjisi panellerinin çalındığını iddia eden çiftçi jandarmaya başvurdu.

Çınarbaşı Mahallesi'ndeki bahçesine giden Ayhan Gül, buranın sulama enerjisini karşılamak için kurduğu 57 panel ve kablolarının çalındığını fark etti.

Gül, durumu jandarmaya bildirip şikayetçi oldu.

Ayhan Gül, AA muhabirine, çalınan panellerinin yaklaşık 120 bin lira değerinde olduğunu söyledi.

Bahçedeki 60 panelden 57'sinin çalındığını iddia eden Gül, "Yetkililerin el atmasını istiyoruz. Bakım sezonu geliyor, sulama yapmamız gerekiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.