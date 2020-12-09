- Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.
Son zamanlarda Hatay'da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı.
Samandağ'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, insan hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uyarıldı.
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › - Hatay'da güvenlik güçlerinden maske denetimi - Son Dakika