Hatay'da güvenlik uygulaması
1 saat önce
Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:14 Kaynak: AA
HATAY - Hatay
'da İl Jandarma
Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Kentteki belli noktalarda yapılan uygulamada seyir halindeki araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve araç araması yapıldı.
Uygulamaya çok sayıda jandarma personeli ve narkotik köpekleri de eşlik etti.
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