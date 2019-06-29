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Hatay'da güvenlik uygulaması

1 saat önce

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

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HATAY - Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Kentteki belli noktalarda yapılan uygulamada seyir halindeki araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve araç araması yapıldı.
Uygulamaya çok sayıda jandarma personeli ve narkotik köpekleri de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Jandarma, Hatay, Güncel
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