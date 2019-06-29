Hatay'da güvenlik uygulaması
3 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jandarmanın uygulama noktasından genel görüntü Narkotik köpeğinin arama yapması Kimlik kontrollerinden görüntüler Hatay'da güvenlik uygulaması HATAY - Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:48 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Jandarmanın uygulama noktasından genel görüntü Narkotik
köpeğinin arama yapması
Kimlik kontrollerinden görüntüler Hatay
'da güvenlik uygulaması
HATAY - Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Kentteki belli noktalarda yapılan uygulamada seyir halindeki araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve araç araması yapıldı.
Uygulamaya çok sayıda jandarma personeli ve narkotik köpekleri de eşlik etti.
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