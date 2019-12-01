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Hatay'da güvercine kameralı koruma

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde güvercin yetiştiricisi bir kişi "Amik Kaplanı" adını verdiği şami ırkından güvercini özel olarak koruma altında tutuyor.

Hatay'da güvercine kameralı koruma, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde güvercin yetiştiricisi bir kişi "Amik Kaplanı" adını verdiği şami ırkından güvercini özel olarak koruma altında tutuyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen güzellik yarışmalarında derece alan güvercin, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi bulunan ve 6 güvenlik kamerasının yer aldığı kümeste bakılıyor.

İlçede esnaflık yapan ve 10 yıldır güvercin besleyen Mahir Sinnep, birçok yarışmada ödül kazanan güvercininin çok değerli olduğunu söyledi.

Güvercinine daha iyi bakabilmek için evinin damında 45 metrekarelik kümes yaptırdığını belirten Sinnep, şöyle devam etti:

"Amik Kaplanı adını verdiğim güvercinim, yarışmalarda altın madalya, kupa ve para ödülleri kazandı. 45 güvercinim daha var hepsi birbirinden kıymetli ve değerlidir. Otomobil takası teklif edenler oluyor ama kabul etmiyoruz. Güvercinin yavrularına daha doğmadan talep oluyor. Duruşu, yürüyüşü ve güzelliği bakımından Türkiye'de ender güvercinler arasında yer alıyor. Bu yüzden güvercin severler sürekli arayarak yavrularını istiyor."

İşten sonra vaktini güvercinleriyle geçirdiğini dile getiren Sinnep, bu sayede günün stresinden uzaklaştığını kaydetti.

Sinnep, güvercinleri için yıllık ortalama 20 bin lira masraf yaptığını belirtti.

Reyhanlı, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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