Son Dakika Haberleri: Hatay'da Habib-i Neccar anma yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da Habib-i Neccar anma yürüyüşü

3 saat önce

Hatay'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Habib-i Neccar'ı anma etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hatay'da Habib-i Neccar anma yürüyüşü, System.String[]
Hatay'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Habib-i Neccar'ı anma etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü gerçekleştirildi. 
Halk yürüyüşüne Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim'de bahsedilen kişi olduğu öne sürülen Habib-i Neccar'ı tanıtma amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri'nde başladı. Büyük ilgi gören yürüyüş Kurtuluş Caddesi üzerinden devam edip, Habib-i Neccar Camii'nde son buldu.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
Kuran-ı Kerim, Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:33:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Habib-i Neccar anma yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]