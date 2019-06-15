Hatay'da Habib-i Neccar anma yürüyüşü
3 saat önce
Hatay'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Habib-i Neccar'ı anma etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü gerçekleştirildi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Habib-i Neccar'ı anma etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü gerçekleştirildi.
Halk yürüyüşüne Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim'de bahsedilen kişi olduğu öne sürülen Habib-i Neccar'ı tanıtma amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş Antakya
'da Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri'nde başladı. Büyük ilgi gören yürüyüş Kurtuluş Caddesi üzerinden devam edip, Habib-i Neccar Camii'nde son buldu.
- Hatay
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