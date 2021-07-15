HATAY'DA HABİB-İ NECCAR DAĞI'NDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan yangın 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Antakya'da, öğle saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankı ve 30 personelle müdahale etti. Dağdan yükselen dumanlar, kentin her tarafından göründü. Yangın, havadan ve karadan gerçekleşen bir saatlik müdahale sonucu söndürülürken, 1 hektarlık alana zarar verdiği tespit edildi.