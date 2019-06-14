Hatay'da Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri

Bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri başladı.
Üç gün sürecek etkinlik, Habib-i Neccar Camisinde il müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazı ile başladı.
Vaazda tevhidin önemine değinen Kavillioğlu, tüm peygamberlerin tevhit için mücadele ettiğini söyledi.
Habib-i Neccar hazretlerinin tevhit mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Kavillioğlu, tevhidin varoluşun mayası olduğuna vurgu yaptı.
Hafızlar Musa Esatoğlu, Hüseyin Seraslan ve Ahmet Kuzu
'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinliğin sonunda katılımcılara meyan şerbeti ve lokum ikram edildi.