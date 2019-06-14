Son Dakika Haberleri: Hatay'da Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri
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Hatay'da Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri

2 saat önce

Bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri başladı.

Hatay'da Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri, System.String[]
Bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar hazretlerini anma etkinlikleri başladı.
Üç gün sürecek etkinlik, Habib-i Neccar Camisinde il müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazı ile başladı.
Vaazda tevhidin önemine değinen Kavillioğlu, tüm peygamberlerin tevhit için mücadele ettiğini söyledi.
Habib-i Neccar hazretlerinin tevhit mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Kavillioğlu, tevhidin varoluşun mayası olduğuna vurgu yaptı.
Hafızlar Musa Esatoğlu, Hüseyin Seraslan ve Ahmet Kuzu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinliğin sonunda katılımcılara meyan şerbeti ve lokum ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:59 Kaynak: AA
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